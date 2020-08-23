الباحة.. تشكيل لجنة عليا لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي الحكومية

أمير المنطقة أهاب بالمستثمرين سرعة الاستثمار في أسرع وقت ممكن

أقر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تشكيل لجنة عليا لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي الحكومية بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وأهاب بالمستثمرين سرعة الاستثمار في الأراضي التي حصلوا عليها في أسرع وقت ممكن، موجهاً اللجنة العليا لرصد التعديات على الأراضي الحكومية بالمنطقة بالرفع أولاً بأول حيال ذلك.

الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

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23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 01:25 PM

أمير المنطقة أهاب بالمستثمرين سرعة الاستثمار في أسرع وقت ممكن

الباحة.. تشكيل لجنة عليا لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي الحكومية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أقر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تشكيل لجنة عليا لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي الحكومية بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وأهاب بالمستثمرين سرعة الاستثمار في الأراضي التي حصلوا عليها في أسرع وقت ممكن، موجهاً اللجنة العليا لرصد التعديات على الأراضي الحكومية بالمنطقة بالرفع أولاً بأول حيال ذلك.

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الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

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