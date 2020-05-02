بالرصاص الحي.. الزوارق الحربية الإسرائيلية تهاجم الصيادين في بحر غزة

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.

وقالت مصادر فلسطينية في غزة: "إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غربي القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 3 أميال بحرية"، مضيفة أنه لم تقع أي إصابات في صفوف الصيادين.