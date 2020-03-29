الوفيات تَخَطّت الـ30 ألفًا عالميًّا.. أرقام جديدة لفيروس كورونا تعلنها 5 دول

عدد المتعافين أكثر من 142 ألف حالة من المصابين البالغ عددهم 664 ألفًا

أرقام جديدة تتحدث تحت العنوان الأبرز "إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم"، وسط قلق عالمي متزايد، مرجعه ارتفاع عدد المصابين بالفيروس المستجد إلى 664.941؛ فيما وصل عدد المتعافين إلى 142.449، وتخطى في نفس الوقت عدد الوفيات حاجز الـ30 ألفًا؛ مسجلًا 30.896 حالة.

وفي السطور التالية، نلقي الضوء على تطورات الفيروس في 5 دول حدثت بياناتها صباح اليوم.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أنه تم تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع بذلك الحصيلة في المملكة المغربية إلى 437 حالة إصابة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد الوفيات ظل مستقرًا في 26 حالة؛ فيما بلغ عدد المتعافين 12 شخصًا.

اليابان

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم الأحد: إن طوكيو سجلت 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن عدد الإصابات في اليابان قفز إلى أكثر من 1700 و55 وفاة، حتى وقت مبكر، اليوم الأحد؛ وذلك بخلاف الوفيات والإصابات التي كانت على متن سفينة سياحية تم عزلها الشهر الماضي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وطلبت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، من عشرات الملايين من سكان المدينة والمناطق المحيطة بها، تجنّب الخروج لغير الضرورة حتى 12أبريل.

الهند

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند اليوم، إلى 979 شخصًا؛ من بينهم 48 أجنبيًّا، بعدما سجلت السلطات الصحية 106 حالات إصابة جديدة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان إنها سجلت أيضًا ست وفيات جديدة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات جراء هذا الفيروس إلى 26 شخصًا.

تايلاند

قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الوضع الخاص بفيروس كورونا الجديد في تايلاند، اليوم الأحد: إن البلاد سجلت 143 حالة إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1388.

كما سجلت البلاد حالة وفاة أخرى؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى سبع حالات.

وقال المتحدث: إن أحدث حالة وفاة؛ هي لمريض يبلغ من العمر 68 عامًا، حضر مباراة ملاكمة في بانكوك ارتبطت بسلسلة من الإصابات.

وفرضت السلطات إغلاقًا في أقاليم باتاني ويالا وناراتيوات في الجنوب؛ بينما طلبت السلطات في جزيرة بوكيت السياحية من الناس البقاء في منازلهم من الثامنة مساء حتى الثالثة صباحًا، في قيود جديدة على الحركة لكبح انتشار الفيروس.

إسرائيل

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة المصابين بكورونا ارتفعت منذ أمس بـ406 حالات جديدة إلى 3865، لا يزال 66 منها في حالة خطرة، وتم توصيل 54 منهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحتى الآن، تعافى 89 مصابًا بكورونا في إسرائيل بالكامل من الفيروس.

ولا تزال حصيلة ضحايا الفيروس في إسرائيل عند مستوى 12 حالة وفاة.