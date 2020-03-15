الإمارات.. شفاء 3 حالات إضافية لمصابين بفيروس كورونا

تعود لشخصين من بنغلاديش وآخر من الهند

أعلنت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" بدولة الإمارات، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقّيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 26 حالة.


وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنغلاديش وشخص من الهند.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 09:10 PM

تعود لشخصين من بنغلاديش وآخر من الهند

الإمارات.. شفاء 3 حالات إضافية لمصابين بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبو ظبي

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أعلنت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" بدولة الإمارات، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقّيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 26 حالة.


وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنغلاديش وشخص من الهند.

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