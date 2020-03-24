شرطة حائل: توقيف مواطنة أصرّت على عدم الامتثال لمنع التجول

بالعقد الرابع من العمر واتخذت الإجراءات النظامية بحقها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن ضبط المواطنة.

وقال المتحدث: المواطنة بالعقد الرابع من العمر، وتم توقيفها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

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24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 05:41 PM

بالعقد الرابع من العمر واتخذت الإجراءات النظامية بحقها

شرطة حائل: توقيف مواطنة أصرّت على عدم الامتثال لمنع التجول

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن ضبط المواطنة.

وقال المتحدث: المواطنة بالعقد الرابع من العمر، وتم توقيفها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

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فيروس كورونا الجديد حظر التجول

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