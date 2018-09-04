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تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتحد من مدى الرؤية قد تؤدي إلى جريان السيول

تنبيهان متقدمان لـ "الأرصاد": أمطار رعديّة ورياح نشطة على جازان وعسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتَي عسير وجازان من حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتنتهي الساعة السابعة مساءً.