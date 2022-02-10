شرطة الرياض تطيح بشخص ارتكب حوادث سلب وسطو وسرقة

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحالته إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سلب عدد من المتاجر والسطو على منازل واستراحات وسرقة ما تحويه من أجهزة كهربائية وإلكترونية.

وقد تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

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10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 04:43 PM

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحالته إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بشخص ارتكب حوادث سلب وسطو وسرقة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سلب عدد من المتاجر والسطو على منازل واستراحات وسرقة ما تحويه من أجهزة كهربائية وإلكترونية.

وقد تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل إلى النيابة العامة.

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