عبر تويتر.. "الإسلامية" تواصل تقديم مسابقة "الركن الرابع" حتى نهاية رمضان

حظيت بإقبال كبير ومجموع جوائزها 50 ألف ريال بواقع ثلاث جوائز يومياً

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، تقديم مسابقة "الركن الرابع" عبر حسابها بتويتر، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الكريم وذلك بالتزامن مع حلقات البرنامج الذي يبث يومياً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية أن المسابقة تأتي في إطار تحفيز الجميع على متابعة حلقات برنامج الركن الرابع الذي يقدمه نخبة من المشايخ والدعاة، ويتناول البرنامج موضوعات تهم المسلم في شهر رمضان المبارك من التعرف على أحكام وآداب الصيام، وموضوعات في تعزيز الانتماء والمواطنة والأمن الفكري، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات التوعوية المتعلقة بجائحة كورونا.

وشددت الوزارة أن المتسابق يجب أن يكون مشتركاً في حساب الوزارة الرسمي بتويتر، وأن يقوم بعمل رتويت لكل سؤال، إلى جانب أن تكون الإجابة في الوسم المخصص لكل سؤال يومياً، موضحة أن المشاركة متاحة للجميع بداخل المملكة وخارجها.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية في الختام أن السؤال سوف يطرح عبر حساب الوزارة بتويتر في تمام الساعة الثالثة عصراً، وسيكون هناك ثلاثة فائزين كل يوم، الأول يحصل على جائزة مقدارها١٠٠٠ ريال، والثاني والثالث جائزة مقدارها٥٠٠ ريال، تعلن النتائج كل يوم في تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

يشار إلى أن هذه المسابقة تعد من البرامج النوعية التي تقدمها الوزارة لعموم الناس في شهر الخير؛ للتحفيز وإذكاء روح التنافس الشريف بين الناس، مضيفة بأن المسابقة تحظى بإقبال كبير منذ انطلاقتها في بداية شهر رمضان المبارك.