محكمة التنفيذ بمكة المكرمة تعلن عن بيع ستة عقارات بالمزاد العلني الأحد القادم.. هنا تفاصيلها

تعلن محكمة التنفيذ بمكة المكرمة عن بيع ستة عقارات بالمزاد العلني وبياناتها كالتالي:

1- عمارتان (12 دوراً) بحي العزيزية - على الشارع العام - مساحتهما الإجمالية 1656.25 م2.

2- ثلاثة محلات تجارية (دور واحد) بحي المسفلة- على شارع المسيال (الهجرة) بمساحة قدرها 95.52 م2.

3- عمارة مسلح (4 أدوار) بحي المسفلة - درجة ثانية من شارع المسيال - مساحتها 71.79 م2.

4- أربع قطع أراضٍ محاطة بسور واحد بحي البحيرات - بمكة المكرمة - مساحتها الإجمالية 6200.33 م2.

5 - عمارة مسلح (بدروم + دوران وملحق) بحي وادي جليل بمكة المكرمة - مساحتها 484.00 م2.

6- مبنى (دور مسلح + دور شعبي) بحي الطندباوي بمكة المكرمة - مساحته 83.51 م2.

وقد تقرر إقامة المزاد العلني يوم الأحد القادم 3/ 5/ 1441هـ بعد صلاة العصر، بفندق درنف الواقع على الدائري الثالث بجوار محكمة التنفيذ سابقاً، فمن له الرغبة في الشراء حضور المزاد وفقاً للشروط التالية:

1- إحضار شيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ (3.000.000 ريال) للعقار الأول، ومبلغ (700.000 ريال) للعقار الثاني، ومبلغ (150.000 ريال) للعقار الثالث، ومبلغ (150.000 ريال) للعقار الرابع، ومبلغ (100.000ريال) للعقار الخامس، ومبلغ (14.000 ريال) للعقار السادس ويسلم لمأمور التنفيذ.

2- المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان.

3- سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.

4- يحق للورثة الدخول في المزاد، ولا يقبل طلب الشفعة على من رسا عليه المزاد بعد انتهاء المزايدة.

5- يلتزم المشتري بتسليم كامل المبلغ خلال خمسة أيام من بدء المزاد، وإذا لم يسدد، فيعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة، ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد، علماً بأن السعي على المشتري بواقع 2.5% لوكيل البيع القضائي (مؤسسة المقام الرفيع العقارية).. والله الموفق.

ج/ 0555541006 - 0565541006

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