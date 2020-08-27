محافظ القرى يقف على استعدادات مهرجان الرمان الوطني التاسع

المقرر انطلاقه بعد 12 يومًا

تفقد محافظ القرى خالد العبيلان، أمس الأربعاء، الاستعدادات الجارية بمقر مهرجان الرمان، المقرر انطلاقه بعد 12 يومًا.

رافق المحافظ خلال الجولة المشرف العام على إدارة المهرجانات والاحتفالات بإمارة المنطقة، ماجد بن مسفر الغباشي، ورئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد صالح الزهراني، ورئيس مجلس إدارة وأعضاء الجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة.

واطلع "العبيلان" ومرافقوه خلال الزيارة على التجهيزات والاستعدادات التي سيشهدها المهرجان، وحث على أهمية بذل الجهود وتكريسها لإظهار المهرجان بالشكل المشرف وفق رؤية واهتمام أمير المنطقة وتطلعات زوار المهرجان.

وقال "العبيلان" إن المهرجان في نسخته التاسعة لهذا العام سيشهد نقلة نوعية من حيث العرض والمحتوى، وتوسعات في عدد الأركان والمعارض المشاركة، لطرح منصات للرمان ومشتقاته، بالإضافة إلى التنوع في البرامج والفعاليات المصاحبة له والمحاكية لمجالات الاهتمام بزراعة الرمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في دعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للرمان، كما أنه سيُثري قطاع منطقة الباحة السياحي بشكل عام ومحافظة القرى بشكل خاص خلال فترة إقامته.

وأضاف أن مهرجان تسويق الرمان يُعزّز من استمرارية التصاعدات النسبية في مخرجات الرمان من حيث الجودة النوعية والتغلب على المعوقات بهدف إبراز منتج الرمان وتحقيق قفزات نوعية متسارعة في آلية العرض والتسويق على نطاق واسع.

وأكد "العبيلان" أن المهرجان يحظى باهتمام لافت من أهالي منطقة الباحة، والوفود الزائرة للمنطقة من مختلف أنحاء المملكة خلال فترة تنظيمه؛ لما يتميز به من منتجات معروضة وما يحويه من الأركان والعروض التراثية، إضافةً للفنون التشكيلية وفلكلورات الفنون الشعبية والفعاليات المتعددة المصاحبة له.

يذكر أن مهرجان الرمان الوطني التاسع ينطلق الثلاثاء الموافق ٢٠ / ١ / ١٤٤٢هـ، بتنظيم من الجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة بالتعاون مع الشركاء، بمقر مبنى الجمعية الواقع بطريق الملك عبد العزيز (مفرق بيدة).