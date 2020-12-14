الأعطال تضرب خدمات "جوجل" و"جي ميل" و"يوتيوب" على مستوى العالم

تسببت في توقف تطبيق "هانج آوت" والشات التابع لبريد "جي ميل"

رصد موقع "دوان ديكتور" بعض الأعطال بخدمات "جوجل"؛ منها خدمة البحث، وجي ميل، ويوتيوب، وجوجل درايف، وستاديا، ومتجر جوجل.

واشتكى العديد من الأشخاص على مستوى العالم من أعطال تسببت في توقف تطبيق "هانج آوت"، والشات التابع لبريد "جي ميل" وبعض الخدمات الأخرى.