الأعطال تضرب خدمات "جوجل" و"جي ميل" و"يوتيوب" على مستوى العالم

تسببت في توقف تطبيق "هانج آوت" والشات التابع لبريد "جي ميل"

رصد موقع "دوان ديكتور" بعض الأعطال بخدمات "جوجل"؛ منها خدمة البحث، وجي ميل، ويوتيوب، وجوجل درايف، وستاديا، ومتجر جوجل.
واشتكى العديد من الأشخاص على مستوى العالم من أعطال تسببت في توقف تطبيق "هانج آوت"، والشات التابع لبريد "جي ميل" وبعض الخدمات الأخرى.

خدمات جوجل

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14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442 03:31 PM

تسببت في توقف تطبيق "هانج آوت" والشات التابع لبريد "جي ميل"

الأعطال تضرب خدمات "جوجل" و"جي ميل" و"يوتيوب" على مستوى العالم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رصد موقع "دوان ديكتور" بعض الأعطال بخدمات "جوجل"؛ منها خدمة البحث، وجي ميل، ويوتيوب، وجوجل درايف، وستاديا، ومتجر جوجل.
واشتكى العديد من الأشخاص على مستوى العالم من أعطال تسببت في توقف تطبيق "هانج آوت"، والشات التابع لبريد "جي ميل" وبعض الخدمات الأخرى.

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خدمات جوجل

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