"مصر" تشارك بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف.. 18 مطية

أبوستيت: رياضة عربية أصيلة مشهورة توارثتها الأجيال على مرّ العصور

تشارك جمهورية مصر العربية في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي تجري منافساته حالياً بميدان محافظة الطائف، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- ويستمر حتى 11 محرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م، بتنظيم من الإتحاد السعودي للهجن، وذلك بناءً على طلب من الإتحاد المصري للهجن .

جاء ذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ)، على لسان نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز، والتي أكدت ان جمهورية مصر العربية وافقت على سفر 18 جملاً من ميناء سفاجا إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في سباق الهجن الذي يعد نشاطا رياضيا تراثيا متوسعا في دول الخليج .

وأضافت الدكتورة محرز: أن سفر الجِمال المشاركة كان من خلال التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لإتباع كافة القواعد الصحية والمحجرية والبيطرية اللازمة لكل من المملكة العربية السعودية ومصر.

ونوّه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور عز الدين أبوستيت، بأهمية مشاركة بلاده في مثل هذا السباق الذي يعد رياضة عربية أصيلة مشهورة توارثتها الأجيال على مرّ العصور والأزمان كما أنها تراث عريق قيم تقدره الأجيال الحاضرة وتضعه في المكانة اللائقة به بين العرب وخاصة في منطقة الجزيرة العربية، لافتًا الانتباه إلى أن بعض الدول وبخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحرص على إقامة هذا السباق بانتظام.