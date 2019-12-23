"الخدمات الأرضية" توقع عقد تقديم خدمات المناولة لطيران الجزيرة

لرحلاتها القادمة والمغادرة من مطار الدمام ومطار المدينة المنورة

وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مع طيران الجزيرة عقد تقديم خدمات المناولة الأرضية لرحلاتها القادمة والمغادرة من مطارالملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة والمحطات الداخلية، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الكابتن فهد سندي.



يذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية وبأعلى المعايير العالمية تقدم خدماتها في 28 مطاراً بالمملكة العربية السعودية لأكثر من 100 شركة طيران محلية ودولية.