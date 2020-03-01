"العوفي " لرتبة مقدم بمدينة تدريب الأمن العام بمكة

قلد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة العقيد ركن أحمد الميمان وبحضور مساعده العقيد فواز الزايدي، المقدم رامي العوفي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم.

فيما عبر" العوفي" عن فرحته بهذه المناسبة السعيدة وأن تكون عوناً له على طاعة الله ثم المليك والوطن.