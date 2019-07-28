أمير الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد "الغامدي"

خلال زيارة قام بها لمقر العزاء مؤكداً أن تضحيته محل تقدير واعتزاز

نقل أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- لأسرة الشهيد الملازم سعود بن محمد الغامدي، الذي استشهد على الحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن، خلال زيارة قام بها اليوم لمقر عزاء الشهيد بالرياض.

وسأل أمير منطقة الرياض الله العلي القدير أن يرحمه ويتقبله، مؤكداً أن التضحية التي قام بها في ميادين الشرف والعزة دفاعاً عن دينه ووطنه محل تقدير واعتزاز الجميع, لافتاً النظر إلى الشرف والكرامة التي نالها.

وأعرب ذوو الشهيد من جهتهم عن شكرهم لأمير الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها.

