"المجاهدين": ضبط 50 كجم حشيش مخدر بحوزة مواطن بجازان

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لجهة الاختصاص

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان ضبطت (50) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مواطن، مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لمركبة كان يستقلها.



وأضاف "الكنعان" أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لجهة الاختصاص.