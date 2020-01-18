الكشف عن تسجيل صوتي لمتابعة "ترامب" قتل "سليماني" لحظة بلحظة

خلال جلسة عشاء في فلوريدا

كشفت شبكة CNN الأمريكية عن تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حصلت عليه، خلال متابعته للضربة الجوية التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.

وقالت الشبكة: إن التسجيل الصوتي لـ"ترامب"، كان خلال عشاء لجمع التبرعات مع جمهوريين، جنوب فلوريدا، مساء الجمعة.

وأظهرت التسجيلات متابعة الرئيس الأمريكي، لتفاصيل الضربة الجوية التي أسفرت عن مقتل سليماني والمهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وأوردت الشبكة الأمريكية أبرز ما قاله "ترامب":

- "من كاميرات على بعد أميال في السماء"، قال "ترامب" إنه كان يستمع لمسؤولين عسكريين خلال مشاهدة الضربة:

- "هما معاً سيدي" أخبرني به مسؤولون عسكريون.

- سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة، سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريباً، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8، ...

- بعدها فجأة "بوووم".. سيدي أزيلا.

- كان من المفترض أن يكون لا يقهر.

- "اثنان بسعر واحد" في إشارة إلى الضربة التي أمر بها، والتي قتلت أبومهدي المهندس، نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي في العراق إلى جانب سليماني.



- كان (سليماني) يقول أموراً سيئة عن دولتنا.. كم من هذا الهراء علينا الاستماع له؟

- كان (سليماني) إرهابياً معروفاً وكان على قوائمنا، وكان يفترض به التواجد في بلده.