الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف جرائم الحوثي النكراء ضد المدنيين في تعز

"الإرياني" أكد أن حصار المليشيا للمدينة منذ 5 أعوام جريمة حرب ضد الإنسانية

جددت الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الجرائم النكراء لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين في محافظة تعز، والضغط عليها لرفع الحصار عن المحافظة تنفيذاً لبنود اتفاق ستوكهولم.

وتفصيلاً، جاء هذا في تصريح لوزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، وأدان فيه استمرار قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنازل المدنيين في أحياء المفتش بعصيفرة والبعرارة وجبل جرة والأربعين بمدينة تعز.



وقال الوزير اليمني: إن استمرار الميليشيا المتمردة في قصف الأحياء المكتظة بالسكان في مدينة تعز بشكل عشوائي وقتل المدنيين من النساء والأطفال بدم بارد، إلى جانب الحصار الذي تفرضه على المدينة منذ خمسة أعوام يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية.

