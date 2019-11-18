ألمانيا تجدد تحذير رعاياها من السفر إلى تركيا

مع تزايد فحص الهواتف من قبل ضباط الجوازات

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيراً جديداً إلى رعاياها بشأن السفر إلى تركيا.

وحذرت الخارجية الألمانية، في بيان صادر أمس الأحد، من تزايد حالات فحص الهواتف الشخصية من قبل ضباط الجوازات بالمطارات التركية، وطلب كلمة السر الخاصة بالهاتف؛ لتفقّد محتوياته.

وطالبت ألمانيا مواطنيها بإبلاغها في حال اعتقالهم، وحذرتهم من التوقيع على أية وثيقة في الحجز وطلب حضور محامٍ.

وكانت الخارجية الألمانية قد أشارت إلى استمرار اعتقال 14 مواطناً ألمانياً من أصول كردية في تركيا، وحذرت من خطورة السفر إلى هناك.