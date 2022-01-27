خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 7609 إصابات بكورونا و11 حالة وفاة

سجلت العراق اليوم 7609 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و183 ألفًا و402 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في تقرير لها أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفًا و330 حالة .

وأشار التقرير إلى شفاء 3458 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و90 ألفًا و815 .