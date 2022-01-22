مسحاتٌ عند الحاجة وغرف عزل.. "التعليم" تُرحِّب بالعائدين لمقاعد الدراسة: هذه هي الضوابط

دعت لمشاركة الجميع في الاستعداد للعودة الحضورية.. نصائح وتوصيات لأولياء الأمور والمعلمين

دعت وزارة التعليم، في مقطع فيديو نشرته اليوم، إلى شراكة الجميع في الاستعداد للعودة الحضورية إلى المدارس اعتبارًا من الغد.

وفيما يتعلق بأولياء الأمور، قالت الوزارة عبر مقطع فيديو نشرته اليوم: خلال الفترة المقبلة سيتغير الجدول اليومي لأبنائنا وبناتنا، وعلينا ضبط مواعيد نومهم بشكل يناسب الأوقات الدراسية.

وأضافت: يجب التنبيه على عدم مشاركة أدواتهم الدراسية مع زملائهم، والالتزام بأن تغطي الكمامة الأنف والفم طوال الوقت، وتوفير الفطور الصحي المغلف، وأن يكون هناك تواصل دائم مع إدارة المدرسة.

وبخصوص المعلمين والمعلمات، أردفت الوزارة: طلاب وطالبات الروضة والصفوف الأولية يعايشون بيئة المدرسة للمرة الأولى، وهم الأكثر احتياجًا للدعم والترحيب لتعزيز شعورهم بالانتماء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإحاطتهم بالإرشادات والنصائح.

وقالت الوزارة اليوم: تمثل الأدلة التشغيلية "الإشرافية والمدرسية" المعتمدة من وزارة التعليم، حوكمة لإجراءات وضوابط العودة الحضورية الآمنة للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير الجاري للعام الدراسي 1443هـ، بما يحقق الجودة والتميز في الأداء؛ وذلك وفقًا لما تَضَمّنه الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس؛ في ظل جائحة كورونا لطلبة الفئة العمرية أقل من 12 عامًا، الصادر من هيئة الصحة العامة "وقاية".

واشتمل الدليلان الإشرافي والمدرسي على الضوابط العامة لتشغيل مدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وحوكمة تصنيف مستوى المدارس في المرحلتين، والإجراءات التنظيمية التي تساعد في سير العملية التعليمية وفق الترتيبات والتنظيمات المعلنة لعودة الدراسة حضوريًّا، إلى جانب الإجراءات التنفيذية التي تنص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، واللجان المشكلة في إدارات التعليم للعودة للمدارس، متضمنةً لجانًا إشرافية وتنفيذية وتشغيلية على مستوى إدارات التعليم، بالإضافة إلى سيناريوهات استئناف الدراسة حضوريًّا وعن بُعد، ومستويات النماذج التشغيلية ومتطلبات تنفيذها، وكذلك المهام والمسؤوليات في كل مستوى.

وتنص الضوابط العامة لتشغيل المدارس في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال على مجموعة من الضوابط التي تسهم في تحقيق عودة حضورية آمنة، من بينها الالتزام بالاحترازات والبروتوكولات الصحية في المدارس المعتمدة والمحدثة من "وقاية"، ومتابعة مدير المدرسة واللجان المعنية للوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها مع التوجيه بإجراء المسحات عند الحاجة، والعمل على تخصيص غرف للعزل وفق الاشتراطات المحددة من وزارة الصحة ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها، إضافة إلى استثمار مرافق المدرسة لتقسيم الفصول؛ بهدف تحقيق أقل مستوى تشغيلي، بما يتضمن الأولوية لفصول الصفوف الأولية، واستبعاد الأنشطة الصفية أو غير الصفية التي لا تُحقق التباعد الجسدي، وتعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميًّا قبل دخول الطلبة وبعد خروجهم من المدرسة.

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