أمعاؤها تخرج من جدار البطن.. تدخّل طبي يُنقذ حياة طفلة في عرعر

حالة جرى التعامل معها على الفور وإدخالها عمليات "النساء والولادة"

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر، من إجراء تدخل طبي، مع حالة طفلة تعاني من وجود عيب خِلْقي يتمثل في خروج الأمعاء من جدار البطن؛ حيث تم على الفور إدخالها قسم العمليات، وإنزال الأمعاء في تجويف البطن، وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- وحالة الطفلة الطبية حالياً مستقرة.

يُذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة هي: "مركز للقلب، و3 مراكز للسكري، و3 مراكز للكلى، و3 مراكز للأسنان"، بالإضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرَّة، ويتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام، وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.