روسيا تسجل 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 1.547.774

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 16.550 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و320 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية في روسيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.547.774 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 26.589 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.158.940 حالة.