رئيس المجلس التنفيذي لـ"الألكسو" يعقد سلسلة اجتماعات في تونس

ترأس اجتماعًا لبحث سبل تعزيز فاعلية مبادرات وبرامج المنظمة

اختتم رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، هاني بن مقبل المقبل، زيارته إلى مقر المنظمة في تونس، والتي استمرت لمدة أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، عقد من خلالها سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" برئاسته، والذي يقام لأول مرة خارج نطاق اجتماعات المجلس التنفيذي.

وقد ضم الاجتماع: نائبَ رئيس المجلس التنفيذي عضو المجلس ممثلة دولة قطر الشقيقة الدكتورة حمدة السليطي، والمقرر المالي للمجلس التنفيذي عضو المجلس ممثل دولة لبنان الدكتور محمد فرشوخ، والمدير العام للمنظمة الدكتور محمد ولد عمر، وأمين المجلس التنفيذي الدكتور مراد المحمودي.

وناقش الاجتماع تطوير آلية عمل المجلس التنفيذي، ورفع مستوى حوكمته، وتعزيز فاعليته، بما يعزز ويدعم من فاعلية مبادرات وبرامج المنظمة.

واتفقت هيئة المكتب على عقد اجتماع دوري لمواصلة الجهود ورفع مستوى التنسيق، وتبني رؤية عمل مشتركة، كما تم الاتفاق على عدد من النقاط الأخرى المطروحة أثناء الاجتماع.

وعقد رئيس المجلس التنفيذي سلسلة اجتماعات مع المدير العام لمنظمة "الألكسو" الدكتور محمد ولد عمر، اطلع فيها على دور القطاعات المختلفة فيها، من التراث والثقافة، والتربية والتعليم، والعلوم والبحث العلمي، والمعلومات والاتصال.

وتركزت النقاشات حول آلية تطوير هذه القطاعات بما يتسق مع أهداف المنظمة، وكيفية تنسيق الجهود العربية ودعم تبادل خبرات وتجارب الدول الأعضاء، وكذلك تنسيق جهود مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية وإشراكها في هذه الجهود.

من جهة أخرى، نقل "المقبل" رؤى وملاحظات ومقترحات وآراء جميع أعضاء المجلس التنفيذي للدول العربية إلى إدارة المنظمة في تونس، بعد أن باشر سلسلة اجتماعات ثنائية "عن بُعد" مع جميع أعضاء المجلس التنفيذي للدول العربية خلال الشهر الماضي، بعد فوزه في انتخابات رئاسة المجلس في يوليو الماضي.

جاء ذلك في سياق العمل على تحقيق مشاركة متكاملة للآراء من جميع الدول العربية، وسعيًا لتعزيز العمل العربي الجماعي المشترك حول سبل دعم المنظمة وتمكينها لتحقيق أهدافها التي تأسست من أجلها.

من جانب آخر، وخلال زيارته إلى تونس؛ الْتقى "المقبل" سفير خادم الحرمين الشريفين في تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، أثناء زيارته إلى مقر السفارة؛ حيث اطلع على عمل المنظمة وأهدافها وتطلعاتها المستقبلية.

يُذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، منظمة متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، تأسست في عام 1970م، ومقرها في تونس. وتُعنى المنظمة بمجالات "التراث والثقافة- التربية والتعليم- العلوم والبحث العلمي- المعلومات والاتصال".

وتهدف المنظمة إلى تنسيق الجهود العربية في ميادين التربية والثقافة والعلوم، ودعم تبادل خبرات وتجارب الدول الأعضاء، وتنسيق جهود مجامع اللغة العربية، وإصدار المعاجم المتخصصة متعددة اللغات، والنهوض بالفكر والثقافة العربية والتعريف بالثقافة العربية والإسلامية، وتنمية البحث العلمي ودعم التعاون المشترك بين العلماء والباحثين العرب.

كما تستهدف المنظمة تشجيع إنشاء المعاهد التي تُعنى بالحضارة العربية الإسلامية، وتنسيق جهود مؤسسات المجتمع المدني، وإشراكها في العملية التربوية والثقافية والعلمية، والمحافظة على التراث المادي وغير المادي وحمايته ونشره.