"الخليفة" يدشّن عددًا من المشروعات الجديدة بكلية الاتصالات بالرياض

شملت مدرج مبنى 15 وقاعة 9 التدريبية و3 مجمعات دورات مياه

دشّن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة خلال زيارته اليوم للكلية، عددًا من المشروعات الجديدة.

وشملت المشروعات مدرج مبنى 15 الذي يتّسع لعدد 108 أشخاص، جُهّز بشبكة لاسلكية مرتبطة بالإنترنت، وجهاز عرض (بروجكتر)، وخدمة الواي فاي، كما تم تدشين قاعة 9 التدريبية، وعدد 3 مجمعات دورات مياه تخدم المتدربين.

وفي نهاية الجولة، قدّم الخليفة شهادات شُكره وتقديره لكل من وكيل الكلية للتدريب سابقًا محمد الحربي، ومدير الخدمات بالكلية محمد السليمان؛ لجهودهما المتميزة في هذه المشاريع.

حضر التدشينَ مديرُ خدمة المجتمع بمنطقة الرياض سعود الشمري، ووكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي، ومدير مركز تقنية المعلومات بالكلية الدكتور عبدالله المحيذيف، وعدد من رؤساء الأقسام ومديري الإدارات بالكلية.