مرتادو طريق "شهدان جازان" يطالبون بإصلاحه

تَسبب في حوادث مروعة ووفيات وإتلاف للمركبات

ناشد مرتادو طريق شهدان المؤدي إلى الكسارات القديمة وأبو الحجر، الجهات المعنية، إصلاح الطريق الذي يعاني من الحُفَر الخطيرة التي تتسبب في وقوع وفيات وإصابات وإتلاف للمركبات منذ سنوات.

وقال الأهالي: إن الطريق الذي يبدأ من ملعب البلدية في المحلة التابعة لمحافظة صبيا شرقًا؛ هو الطريق المسفلت الوحيد؛ ولكنه لم يشهد منذ سنوات طويلة أي أعمال صيانة؛ مشيرين إلى أن الحفر الكبيرة المنتشرة عليه تؤدي إلى حوادث مميتة كما أهلكت مركبات الأهالي.

وأوضح الشاكون أن طول الطريق نحو أربعة كيلومترات؛ مؤكدين أنه يحتاج إلى عمليات الإصلاح والصيانة.