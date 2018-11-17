"أمانة مكة" تلزم مقاولي النظافة بتأمين ملابس شتوية للعمال

وزّعت 11825 عاملاً على 5 مناطق جغرافية بالعاصمة المقدسة

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بالإدارة العامة للنظاف، مقاولي مشاريع النظافة العامة بتأمين ملابس شتوية للعمالة؛ لحمايتهم من موجة البرد التي ستشهدها مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة وزّعت عمال النظافة على 5 مناطق جغرافية بمكة المكرمة، وتوفر شركات النظافة عدد 11825 من العمالة المدربة طوال العام، بالإضافة إلى أعداد ضخمة من المعدات والآليات الحديثة.