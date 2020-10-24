رغم تحديات كورونا.. وكيل "الموارد البشرية" يبشر بأرقام ونسب توطين عالية لسوق العمل

قال: 81 ألف سعودي وسعودية دخلوا سوق التوظيف

بشّر وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، بأرقام ونسب توطين عالية لسوق العمل في ظل تحديات جائحة فيروس كورونا العالمية، كاشفا في هذا الصدد عن أن أكثر من 81 ألف سعودي وسعودية دخلوا سوق العمل خلال الشهرين الماضيين، وأن نسب التوطين وصلت إلى أرقام عالية.

جاء ذلك في رده لبرنامج "mbc في أسبوع" حول ما نشر في بعض الصحف عن انخفاض نسب التوطين في بعض الأنشطة.

وقال: "ارتفعت نسب التوطين ومشاركة السعوديين لأعلى رقم لها في آخر خمس سنوات، والتي تجاوزت 21٪. كما دخل سوق العمل خلال الشهرين الماضيين أكثر من 81 ألف سعودي وسعودية رغم الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسب تجاوزت 27٪، والتي تفوق المستهدف لعام 2020، والذي كان مخططا أن يصل إلى 24٪".

ولفت وكيل وزارة الموارد البشرية إلى أن مفتشي ومفتشات الوزارة يقومون بـ100 ألف زيارة تفتيشية وميدانية شهريا، حيث تجاوزت نسب الالتزام بالتوطين من خلال هذه الزيارات 94٪.

وعن مبدأ الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص أوضح "الحربي" أنه عقدت خلال العامين الماضيين الكثير من الورش والاجتماعات لرصد التحديات، وأثمرت أكثر من 120 فرصة تمثلت في مبادرات طبق منها أكثر من 70٪ في سوق العمل، ومن ضمنها حماية الأجور، حيث أُطلقت "منصة مُدد "الرقمية الإلكترونية لتمكين المنشآت من تنظيم وإدارة أجور العاملين وفق عمليات متكاملة ومتطورة لضمان حقوق العاملين والموظفين وصرف رواتبهم بالوقت والمقدار النظامي".

وأكد "الحربي" أن الشفافية هي مبدأ الوزارة مع شركائها، موضحا أن العقوبة ليست هي الأداة المستخدمة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان وتطبيق القرارات، مشيراً إلى أن اللجوء للعقوبات وإيقاع الغرامات على المخالفين عن طريق مسار رقابي، وذلك في حالات استثنائية للغاية.

وأكد أن "هدفنا جميعا نحن وشركاؤنا من أصحاب الأعمال خفض نسب البطالة إلى 7٪ عام 2030"، مشيدا بالالتزام العالي لنسب التوطين من أصحاب الأعمال.