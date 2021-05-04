هيئة الأمر بالمعروف بنجران تستعد لإجازة عيد الفطر بخطة ميدانية

مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا

يستعدّ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران للعمل في إجازة عيد الفطر المبارك بخطة ميدانية ووقائية وتوعوية عبر تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وتشمل الخطة جميع هيئات محافظات منطقة نجران، وترتكز على جولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات التي يرتادها المصطافون، يتخللها برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تتضمن رسائل إرشادية لاغتنام هذا الشهر المبارك فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.

من جانبه، نوّه مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني بالدعم غير المحدود والمتابعة المستمرة من أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، مؤكداً أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.