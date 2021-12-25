1.. هذه المدينة سجلت أدنى درجة حرارة بالمملكة صباح اليوم

وسط توقعات بانخفاض ملموس هذا الأسبوع بمناطق عدة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى المسجلة في عدد من المدن صباح اليوم السبت.



وقال المركز: إن درجة الحرارة في طريف 1، القريات 2، رفحاء 4، تبوك 4، عرعر 5، حائل 5، بينما تبلغ في سكاكا ثماني درجات.



يشار إلى أن المختص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، كان قد توقع انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، الأسبوع الجاري، بمناطق عدة؛ منها: الشمالية والجوف وحائل وتبوك.



وقال العقيل، عبر "الإخبارية"، اليوم: متوقع الدرجات الصغرى من اليوم حتى صباح الاثنين من درجة لـ6 درجات.



وأضاف: يمتد التأثير على العاصمة والقصيم ومعظم منطقة الرياض والشرقية، ما بين 4 خارج المدينة، وبالداخل 7 إلى 10 كحد أقصى.