ولي العهد يبحث مع الرئيس الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

ناقش عددًا من القضايا المشتركة خلال اتصال هاتفي من "ماكرون"

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم الثلاثاء من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدَيْن، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

1

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 11:21 PM

ناقش عددًا من القضايا المشتركة خلال اتصال هاتفي من "ماكرون"

ولي العهد يبحث مع الرئيس الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 1,954

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم الثلاثاء من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدَيْن، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020