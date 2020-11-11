عداد كورونا.. 51 مليونًا و810 آلاف إصابة حتى صباح اليوم

"وورلد ميتر": تعافي 36.395.975 مصابًا والوفيات 1.279.550

بلغت إصابات كورونا حول العالم، 51.810.889 إصابة مثبتة، وتم إعلان تعافي 36.395.975 مصابًا حتى الساعة الـ7 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وبلغت الوفيات 1.279.550 شخصًا على الأقل بفيروس كورونا منذ ظهوره بالصين في ديسمبر، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة في البرازيل، مساء الثلاثاء، إنها سجلت 25012 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و201 وفاة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي الإصابات في البرازيل بلغ 5 ملايين و700044؛ بينما بلغ إجمالي الوفيات 162829.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء: إن البر الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، نزولًا من 22 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة جرى تسجيلها في أنهوي، وهي الأولى في الإقليم الواقع بشرق الصين منذ 27 فبراير، وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضًا أنها سجلت 15 إصابة بلا أعراض، نزولًا من 25 حالة مماثلة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86284 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، الثلاثاء، 5746 إصابة جديدة بفيروس كورونا و617 حالة وفاة؛ ليصبح إجمالي الإصابات 978531 وإجمالي الوفيات 95842.

ويقول مسؤولو الصحة: إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.