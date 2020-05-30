"الشؤون الإسلامية" بنجران تنهي استعداداتها لإعادة فتح المساجد غداً

"العصيمي": تم حث المصلين على ضرورة لبس الكمامة القماشية

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، استعداداته لفتح الجوامع والمساجد بالمنطقة ابتداءً من يوم غد الأحد، بمشيئة الله.

وقال المدير العام للفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي: إنه جرى الانتهاء من تعقيم ونظافة المساجد فترة إغلاقها، وذلك في شهر شعبان، والآن يتم إعادة التنظيف والتعقيم والتطهير بالتعاون مع أمانة منطقة نجران.

وأضاف أن ذلك تنفيذاً لتوجيه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في الاجتماع الطارئ الذي عقد لأجل القرارات الجديدة بشأن عودة المساجد، وتوجيه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الشيخ، في اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية مرتادي المساجد ومنسوبيها.

وأوضح أنه تم إبلاغ الأئمة والخطباء والمؤذنين بفتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بــ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

وحث المصلين على ضرورة لبس الكمامة القماشية، وإحضارهم السجادة الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، مع عدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.

وتم التوجيه على الوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، مع التأكيد برفع المصاحف والكتب مؤقتاً وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصليين، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب أو سواك مع إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء حتى إشعار آخر.

وفي ختام الزيارة الميدانية على عدد من مساجد وجوامع المنطقة للتأكد من جاهزيتها، شكر "العصيمي" أمير منطقة نجران، ووزير الشؤون الإسلامية، على حرصهما ومتابعتهما لما يخدم بيوت الله تعالى ومنسوبيها ومرتاديها والحفاظ على سلامة الجميع في ظل هذه الجائحة.