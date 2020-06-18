ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045

فيما بلغ عدد المتعافين بالمحافظة من الفيروس 2184 حالة

سجلت "الطائف" ولأول مرة، ارتفاعًا في عدد الوفيات اليومي للمصابين بفيروس كورونا، بعد أن أعلن تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي حتى الآن 17 وفاة.

وتم رصد 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بالمحافظة، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها على مستوى المحافظة ويكسر حاجز الثلاثة آلاف، بعدد 3045 إصابة.

في حين تم تسجيل 45 حالة تعافٍ جديدة، ويصل الإجمالي إلى 2184 حالة تعافٍ، وفي المقابل ما زال 844 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة .

فيروس كورونا الجديد

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18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 08:01 PM

فيما بلغ عدد المتعافين بالمحافظة من الفيروس 2184 حالة

ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045

فهد العتيبي

الطائف

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سجلت "الطائف" ولأول مرة، ارتفاعًا في عدد الوفيات اليومي للمصابين بفيروس كورونا، بعد أن أعلن تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي حتى الآن 17 وفاة.

وتم رصد 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بالمحافظة، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها على مستوى المحافظة ويكسر حاجز الثلاثة آلاف، بعدد 3045 إصابة.

في حين تم تسجيل 45 حالة تعافٍ جديدة، ويصل الإجمالي إلى 2184 حالة تعافٍ، وفي المقابل ما زال 844 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة .

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فيروس كورونا الجديد

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