الكويت: شفاء 1126 حالة من كورونا

عدد حالات المتعافين وصل إلى 23288

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 1126 حالة من المصابين بمرض (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 23288.

وقال، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد- 19)؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.