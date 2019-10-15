"مدني الطائف" تحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة

دعت الجميع إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية واتباع التعليمات

دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، جميع المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، بناءً على ما صدر اليوم من تنبيهٍ من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على محافظة الطائف وعدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: العاصمة المقدّسة وأضم والجموم، والعرضيات، والكامل، وميسان، وبحرة، مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية يُتوقع لها أن تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر إلى التاسعة من مساء هذا اليوم.

وحذّر "مدني بالطائف" الجميع من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعبور الأودية في أثناء جريان السيول أو السير فيها، تجنباً لأي مكروهٍ- لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم، متمنياً السلامة للجميع.