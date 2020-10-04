أجواء حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية

"الأرصاد": حالة تشمل محافظات الحائط والسليمي والشملي

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تدني ‏مدى الرؤية على ‏مدينة ‏حائل و‏محافظات: الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، التابعة للمنطقة.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة حائل

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04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442 10:10 AM

"الأرصاد": حالة تشمل محافظات الحائط والسليمي والشملي

أجواء حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تدني ‏مدى الرؤية على ‏مدينة ‏حائل و‏محافظات: الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، التابعة للمنطقة.‏

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة حائل

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