أجواء حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تدني مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظات: الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، التابعة للمنطقة.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة حائل
"الأرصاد": حالة تشمل محافظات الحائط والسليمي والشملي
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تدني مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظات: الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، التابعة للمنطقة.