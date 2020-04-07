"بر" جدة تصرف 800 قسيمة شرائية إلكترونية لـ15 ألف أسرة

من ذوي الدخل المحدود لوقايتهم من كورونا

صرفت جمعية "البر" بجدة، عبر منصتها الإلكترونية، ثمانمئة قسيمة شرائية إلكترونية للأسر المحتاجة.



جاء ذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "كن لهم خير معين"، لتوفير سلال غذائية لأكثر من 15 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود، ولدعم وتوعية المستفيدين بالالتزام بالتعليمات وبقائهم في منازلهم؛ حيث استقبلت طلبات الأسر المحتاجة عبر منصة "البر" الإلكترونية.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، خلف بن هوصان العتيبي: إنه فور استقبال الحالات عبر المنصة، جرى توزيع القسائم الشرائية الإلكترونية عبر رسائل sms، لجوالات المستفيدين.



وأضاف: استطاعت الأسر شراء احتياجاتهم التموينية من خلال منافذ البيع الإلكترونية المتعاقدة مع الجمعية، ومن ثم إيصالها إلى منازلهم عبر شركات التوصيل المعتمدة دون الحاجة لخروجهم.



وأوضح "العتيبي" أن الجمعية حولت جميع خدماتها إلى إلكترونية تماشيًا مع قرارات الدولة -حفظها الله- لسلامة المواطنين والمقيمين لمجابهة فيروس كورونا المستجدّ، وقدمت أربع مبادرات اجتماعية وإنسانية وتطوعية تلبّي حاجة هذه المرحلة.



ويسعى القائمون على هذا الصرح الخيري إلى توفير جميع مستلزمات الأسر الفقيرة المسجلة لدى الجمعية، وهم في بيوتهم ليكونوا أكثر أمانًا وسلامة.