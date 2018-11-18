مدير صحة تبوك: تزدان المنطقة بزيارة خادم الحرمين.. يد العطاء تمتد لتبوك

قال: تأتي لتعزز التلاحم بين أبناء الشعب السعودي وقيادته الرشيدة

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي أن لقاءات القيادة مع أبناء الوطن تأتي لتعزز التلاحم بين أبناء الشعب السعودي وقيادته الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، هذه الزيارة التي تشرئب لها الأعناق وتشتاق لها الأفئدة، زيارة الأب لأبنائه وزيارة القائد لرعيته لتفقد أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف: "تزدان تبوك الورد بزيارة خادم الحرمين الشريفين وترحب أزهارها وبساتينها وجبالها وشواطئها بقدومه الميمون، وإن لزيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة تبوك أهمية بالغة، فتبوك في عين الرؤية وأفق المستقبل، إذ تحتضن منطقة تبوك ثلاثة مشاريع مستقبلية، مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع أمالا، هذه المشاريع التي خطها ورسمها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله والتي ستنقل المملكة إلى العالم الرقمي والمستقبل الذكي، وكما كانت هذه البلاد الطاهرة على مر العصور قبلة المسلمين ستكون بإذن الله قبلة العالم في العلم والمعرفة.

وتابع: "لقد حظيت منطقة تبوك بقيادة أميرها الفذ الأمير فهد بن سلطان يحفظه الله وبدعم قيادتنا الرشيدة بالكثير من المشاريع التنموية التي تجعل المواطن يفخر بالعيش والإقامة فيها، كما حظيت الخدمات الصحية بمنطقة تبوك كغيرها من الخدمات التنموية باهتمام بالغ من قيادتنا، والتي وضعتها ضمن أولويات وزارة الصحة لخدمة المرضى، حيث تم بحمد الله افتتاح المستشفيات الحديثة والمراكز الصحية في كافة المحافظات.

وقال: "كان آخر المستشفيات مستشفى الملك فهد التخصصي والذي يعد المستشفى المرجعي في المنطقة، وامتدت يد العطاء والخير يد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله باعتماد مستشفى الملك فهد مستشفى تخصصياً ليشمل كل التخصصات وكافة التجهيزات الطبية الحديثة التي ستوفر للمرضى حاجاتهم الطبية، وتوفر عليهم عناء السفر والتحويل للمستشفيات التخصصية .

وأضاف مدير صحة تبوك: "يجري العمل حالياً على تجهيز وتشغيل برج الولادة والأطفال بسعة 200 سرير، وكذلك إحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى الملك خالد والسكن وتطوير قسم المختبر والأقسام الداخلية بمستشفى الملك فهد التخصصي.

وقال الغامدي: "اليوم ونحن نعيش فرحـة تحقيق الإنجازات المتتالية في شتى مناحي الحياة ولله الحمد نفخر بإنجازاتنا حكومة وشعبًا، سائلين المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها، وأن يحفظها من كل شر ومكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، ونسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته وأن يطيل في عمره ويسبغ عليه الصحة والعافية.