عدسة جوية تلتقط صورًا مبهرة تجمع الضوء والظل بمحافظة الوجه

التقطها "الشريف" للإنسان والحيوان والنخل

التقط المصوِّر محمد الشريف بعدسته الجوية صورًا خارجه عن المألوف، جمع فيها بين الضوء والظل.

وجمعت الصور بين الإنسان والحيوان والنخيل في محافظة الوجه ومركز قيال التابعَين لمنطقة تبوك. وأضافت هذه الفكرة جمالاً على جمال الصور والمكان.

وتنشر "سبق" الصور التي حظيت بإشادة واسعة.