شاهد .. كيف قاد المحقق كونان المواطنة السعودية "أثير" لتعلم اليابانية

تعمل في شركة أفلام منذ ٤ سنوات ومشروع تخرجها سعودي الهوية

أكدت المواطنة السعودية أثير الصغيّر التي رحبت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى اليابان ومشاركته في قمة العشرين، أنها كانت مغرمة بحلقات المحقق كونان وأنها كانت لا تستطيع أن تنتظر حلقاته بدون ترجمة.

ونشر حساب "التواصل الحكومي" على منصة "تويتر" مادة فلمية، وأوضحت "أثير" والتي تحمل شهادة الماجستير تخصص الجرافيكس والتصميم الإعلامي وتعمل منذ ٤ سنوات في شركة أفلام يابانية، أن شغفها قادها إلى مشروع تخرج نوعي عن الأنواء والطوالع في السعودية، الذي أعجب لجنة التحكيم ليفوز بجائزة أفضل تصميم.

وقالت "الصغيّر" التي صقلت موهبتها بقراءة الكتب اليابانية وفازت بالمركز الأول في مسابقة خطابة، إن مشروع التخرج كان سعودي الهوية حيث يستطيع المشاهد رؤية الطوالع والأنواء طوال السنة والتغيرات التي تحدث، حيث أخذت الشعر القديم وحيوانات كانت تعيش في البر وصمناها بتقنية 3D باللغة اليابانية.

https://twitter.com/cgcsaudi/status/1144639238866186240?s=21