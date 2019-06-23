السعودية تترأس اجتماع "الوزاري العربي" واختيار بابل عاصمة للسياحة العربية 2021

عقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة دورته الـ24 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويضم المكتب التنفيذي في عضويته المملكة العربية السعودية (رئيساً) والمغرب (نائباً) وكلاً من مصر وليبيا وتونس والعراق والبحرين (أعضاء).

وقالت الدكتورة دينا الظاهر مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، إن المكتب التنفيذي سيبحث تحديث مسودة وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة المقدمة من وزارة السياحة المصرية، التي سبق أن أقرتها القمة العربية في بغداد عام 2012.

وأضافت أن المكتب التنفيذي سيستعرض تقرير الاجتماع الأول لفريق عمل متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية.

وأوضحت "الظاهر" أنه سيتم مناقشة عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الفنية للسياحة العربية ولجنة مختصين من مجلس وزراء الداخلية العرب، بشأن تحديات الأمن السياحي العربي وآليات المواجهة، كما سيتم تناول احتفالية مدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية عاصمة السياحة العربية لعام 2019، التي قامت بتنظيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة، لافتةً الانتباه إلى أنه سيقوم وفد المملكة المشارك خلال اجتماع المكتب التنفيذي بعرض مرئي موجز لفعاليات تلك الاحتفالية والرد على أي استفسارات في هذا الشأن.

وأفادت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية بأنه سيصدر عن المكتب التنفيذي مشاريع قرارات بشأن تلك الموضوعات، ومن ثم يتم رفعها إلى المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته المقبلة في شهر ديسمبر المقبل، للنظر بشأنها وقد تم اختيار مدينة بابل العراقية عاصمة للسياحة العربية بعام 2021.