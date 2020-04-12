"البلديات" تتيح استخراج تصريح التنقُّل للعاملين بأنشطتها وقت منع التجوُّل بالرياض

من خلال منصة "بلدي" الإلكترونية

تزامنًا مع اعتماد نموذج موحَّد للفئات المستثناة من قرار منع التجوُّل، أتاحت بوابة "بلدي" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية للجهات التابعة لها استصدار التصريح من خلال البوابة عبر خطوات ميسرة، تمكِّنهم من الحصول على التصريح الجديد قبل الساعة الثالثة مساء غد الاثنين، وهو الوقت المقرر للبدء بالعمل على النموذج الموحد، وإلغاء التصاريح القديمة.

ووجّهت الوزارة أصحاب المنشآت التابعة لها للدخول على منصة "بلدي"، واختيار أيقونة إصدار تصريح تنقُّل خلال فترة منع التجوُّل للأنشطة المستثناة، إضافة إلى تسجيل العمالة المراد إصدار تصاريح تنقل لهم؛ ليتم إحالة الطلب إلى البلدية المعنية في مدينة الرياض للمراجعة والموافقة على الطلب.

وبيَّنت الوزارة أنه في حال تنقُّل المصرَّح لهم عن طريق الحافلات يتم إصدار تصريح واحد لسائق الحافلة، كما يتم إشعار صاحب المنشأة بالموافقة من خلال رسالة SMS، والدخول على منصة بلدي لطباعة التصاريح الخاصة به.

وللحصول على موافقة وزارة الداخلية يجب على أصحاب المنشآت ختم تصاريح التنقل من خلال زيارة مقارها، أو عبر ممثليها في القطاعات البلدية.

كما تهيب الوزارة بجميع أصحاب المنشآت للإسراع في إنهاء تصاريحهم عبر بوابة "بلدي"؛ وذلك لتجنب تعطيل أعمالهم ومصالحهم، بما يحقق التناغم مع التوجيهات الحكومية في قطاعاتها المختلفة.



