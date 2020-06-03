حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 28.233

تسجيل 684 حالة جديدة

ارتفع العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى 28233، بعد تسجيل 684 إصابة جديدة اليوم (الأربعاء).

وبيّن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن 35 شخصًا جديدًا توفوا بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1698، فيما تعافى 8406 شخص من المرض، وفقًا لـ"رويترز".