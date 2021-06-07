نقابة بريطانية: على العمال قطع اتصالاتهم بمديريهم خارج ساعات العمل

"خبيرة": الوضع الذي يواجهه الموظفون الذين يعملون من منازلهم "لا يحتمل"

دعت نقابة "بروسبكت" المهنية، التي تتعامل مع كبريات المؤسسات في المملكة المتحدة، مثل "بي بي سي"، ووزارة الدفاع، وغيرهما، البلاد إلى إصدار قانون عمل على غرار ما تقوم به فرنسا منذ 4 سنوات، يمنح من خلاله العمال "الحق في قطع الاتصال بأرباب العمل خارج ساعات الدوام المحددة".

وتقول كلير مولالي، وهي خبيرة في تكنولوجيا المعلومات من إيرلندا الشمالية: "لقد أصبح العمل أكثر إرهاقاً خلال العام الماضي، ثمة ضغط على الموظفين بسبب تفقدهم المستمر بريدهم الإلكتروني، والرد على المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو، والتأكّد من توافرها في متناول اليد طوال اليوم، فيصبح من الصعب الفصل بين العمل والحياة الشخصية".

وتجادل كلير، بحسب "بي بي سي"، بأن الوضع الذي تواجهه هي وملايين من الموظفين الآخرين الذين يعملون من منازلهم خلال الوباء "لا يحتمل".

ومع تنبيه عديد من أعضائها من تعرُّض صحتهم العقلية للخطر، دعت "بروسبكت"، الحكومة، إلى منح الموظفين "حقاً قانونياً في قطع الاتصال عند الانتهاء من الدوام".

وهذا من شأنه أن يمنع الرؤساء من "إرسال إيميلات أو أن يتصلوا بهم بشكل روتيني" خارج ساعات العمل المحدّدة.