أمير تبوك يثمن وضع خادم الحرمين حجر الأساس لمشروع القدية

أكد أنه يأتي في سياق عدة اعتبارات استراتيجية تصبو نحو تحقيقها القيادة

ثمن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-حجر الاساس لمشروع القدية والذي كان قد أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة في ابريل من العام الماضي.

وأضاف أن مشروع القدية يأتي في سياق عدة اعتبارات استراتيجية تصبو نحو تحقيقها القيادة وايضا من ضمن عدة مشروعات تسعى من خلالها المملكة الى الانطلاق بشكل متسارع نحو تنمية الإيرادات غير النفطية ولتعدد مصادر الدخل.

وأشار إلى أن المشروع الذي يعد أكبر مشروع ثقافي رياضي ترفيهي سيكون كما قال سمو ولي العهد "معلما حضاريا ومركزا هاما لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل".

وأضاف: "بلادنا ولله الحمد تسير بخطى حثيثة ووفق رؤية واضحة للاستفادة من الامكانيات الضخمة التي تزخر بها بلادنا تاريخيا وجغرافيا والاهم ثقة ولاة الامر بانسان هذه الارض العزيزة ومدى التفاعل السريع والاستفادة من كل الحراك والمعطيات التي توفرها الدولة وتعمل دون توقف لتعزيز النمو الهائل الذي يعم أرجاء الوطن".

ودعا المولى القدير أن يوفق قيادة الوطن لمزيد من العطاء والعون والتوفيق في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله.