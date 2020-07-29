بالفيديو.. الأمطار تكشف عيوب مركز صحي حقال بـ"أضم".. الدرج تحوَّل إلى مجرى للمياه

المواطنون طالبوا بضرورة تدخُّل الجهات الرقابية لفتح تحقيق ومحاسبة المتسبب

كشفت الأمطار التي هطلت عصر اليوم على محافظة أضم والمراكز التابعة لها عن عيوب تنفيذ مركز صحي حقال؛ وذلك بعد أن تسربت مياه الأمطار إلى داخل المركز في منظر مؤسف، تم توثيقه عبر مقطع فيديو لحظة هطول الأمطار.

وأظهر مقطع الفيديو الذي زوَّد به الأهالي "سبق" غزارة المياه التي تنساب من سقف المبنى مرورًا بالدرج وصولاً إلى داخل أروقة المركز الصحي أثناء الأمطار التي هطلت عصر اليوم على المحافظة ومراكزها. فيما أشار الأهالي إلى أن عدم تصريف مياه الأمطار من سقف المبنى كان السبب وراء حدوث ذلك.

وطالب المواطنون في مركز حقال التابع لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة بضرورة تدخُّل الجهات الرقابية لفتح تحقيق بشأن حادثة دخول مياه الأمطار إلى المنشأة الصحية، ومحاسبة المتسبب.