اقتصادية لـ"سبق": تخفيض أسعار الفائدة سيكون العنوان الجديد للمرحلة القادمة

قالت: ارتفاع أسعار الذهب ليس بسبب حرب تجارية

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لأكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، الأمر الذي حفز المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن، كما أن شهية المخاطرة اختفت من الأسواق، والمستثمرون اتجهوا إلى الملاذات الآمنة ومن بينها الذهب.

وفي التفاصيل، أوضحت الاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي لـ"سبق" أن ارتفاع مستويات التضخم يدفع باتجاه اقتناء الذهب، ومن المتوقع أن يواصل الذهب الارتفاع فوق مستوى 1500 دولار مع تصاعد الأزمات الاقتصادية وأجواء الحرب التجارية وحرب العملات.

وتابعت :لا أتفق حقيقة مع الرأي السائد باقتناء الذهب وشراءه نتيجة لتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة! هل حقاً ستتحوط الدول بشراء الذهب!؟، حقيقةً كلام غير مقنع بالكامل مع أن الاتجاه السائد يؤكد ذلك، ومن وجهة نظري ليست الحرب التجارية هي السبب، ولنفترض أن هذا هو السبب الحقيقي فعلاً، بالتالي كيف تستفيد من شراء الذهب عند تراجع التجارة أو الدخول في ركود؟!. واقعياً لن يفيدك شيء، هذا من زاوية، أما الزاوية الأخرى فإن تراجع مؤشرات الأسهم العالمية بسبب المخاوف من الحرب التجارية تزامن مع ارتفاع الذهب، بيع الأسهم وشراء أدوات استثمارية أكثر أماناً حسب اعتقاد الكثيرين وهذه طريقة ليست جديدة.

وأردفت: من وجهة نظري كان شراء الذهب نتيجة حتمية للتوقعات بمزيد من تراجع سعر صرف العملات العالمية "اليوان"، وبالتالي علينا معرفة من يشتري الذهب هذا أولاً، ثانياً إن ارتفاع الذهب ارتبط بقوة مع تراجع "اليوان" القياسي، تشتري الصين وتتحوط من التضخم وليس من تراجع اقتصادي محتمل أو حرب تجارية، فأمريكا تمتلك الاحتياطي الأكبر في العالم كما هو مصرح به، وبالتالي إذا ارتفع الذهب تستفيد أمريكا من ناحية القيمة التي تمتلكها. وثانياً البنوك المركزية الكبرى في العالم غيرت من الاتجاه العام لسياستها النقدية، من سياسة هي في أعلى مستويات التكيف مع الأداء الاقتصادي ونمو التضخم، إلى سياسة نقدية متساهلة بالكامل تقريباً، ما معناه أن تخفيض أسعار الفائدة هو العنوان الجديد للمرحلة القادمة.

وأكملت: ثالثاً التراجع في عوائد السندات الأمريكية ليس فقط بسبب الحرب التجارية بل لسببين: أولاً ديناميكية سوق السندات الأمريكي الأكبر والأهم في العالم، وبالتالي شراء السندات من عوائد أعلى وسعر أرخص. ثانياً التراجع حدث لسندات العشر سنوات وهذه إشارة إلى توقع المزيد من الضغط السياسي والاقتصادي في أداء الاقتصاد الأمريكي مستقبلاً خلال سنة إلى سنة ونصف.

واختتمت الدكتورة الغامدي تصريحاتها بالقول: "لن تؤدي هكذا سياسات إلى النمو الاقتصادي المستدام أبداً، بل سترفع من قيم الأصول العالية المخاطر كالأسهم إلى مستويات جديدة بلا قيمة حقيقية، وسيستفيد الذهب مجدداً، حتى لو وصل إلى 1500$ وهو قريب منها، لا أعتقد بنهاية مكاسبه حالياً، العوائد على السندات الأمريكية والأوربية ستواصل التراجع.