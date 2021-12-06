"مانجا للإنتاج" تحصد جائزة الابتكار من شبكة "يوتا" للترفيه الرقمي عن تجربة "مغامرات العلا"

بعد التنافس مع 16 جهة دولية في حفل أُقِيم في ولاية يوتا الأمريكية

حصدت تجربة الواقع الافتراضي "مغامرات العلا" التي طوّرتها شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية، بالتعاون مع شركة سباركس إكس آر الأمريكية، جائزة الابتكار لشبكة "يوتا" الرقمية العالمية للترفيه لعام 2021م، وذلك بعد التنافس مع ست عشرة جهة دولية في حفل أُقِيم في مدينة سولت ليك في ولاية يوتا الأمريكية.

وتمكّن "مغامرات العلا" المستخدم من السفر عبر رحلة افتراضية فريدة من نوعها إلى العلا وسط تأثيرات حسية مثل الرياح، وأيضاً الأحاسيس اللمسية بزاوية 360 درجة، بما يسهم في تقريب هذه التجربة للواقع بشكل كبير، حيث طُوِّرت بناءً على براءة اختراع ونتاج عمل الفريق السعودي في مانجا للإنتاج وسبارك إكس آر الأمريكية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عصام بخاري أن الحصول على الجائزة نتاج تمكين المواهب السعودية في مشاريع الشركة المختلفة، وثمرة الحرص على نقل وتوطين التقنيات والمعرفة في مجال الصناعة الإبداعية بما يخدم تصدير الثقافة السعودية والتعريف بالكنوز التاريخية والحضارات في شبه الجزيرة العربية للجمهور العالمي.