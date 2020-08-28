"الأرصاد": رياح وأتربة على "الحناكية والعلا"

التأثيرات المصاحبة تشمل تدنيًا في الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي الحناكية والعلا لهذا اليوم.

وتضمنت الحالة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍ بمدى الرؤية.